Bursaspor hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular son bölümde taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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