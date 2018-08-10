Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’un forma göğüs sponsoru, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'a bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) oldu. Sponsorluğa ilişkin açıklama, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Ali Ay tarafından, İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, sponsorluk anlaşmasının Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa ve Bursaspor’a verdiği değerin bir nişanesi olduğunu belirtti.

Formanın en değerli alanı olan göğüs bölgesine verilen reklamın bedelinin 3 milyon TL olduğunu ifade eden, formanın sırt kısmıyla alakalı sponsorluk görüşmelerinin ise sürdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Ben de o konuda destek vermeye çalışıyorum. O da sonuçlanırsa, arzu ederiz ki Fenerbahçe maçında hem göğüs reklamı hem de sırt reklamıyla beraber güzel bir şekilde Bursa'nın değerlerini tüm Türkiye'ye sergileriz. Bütün arzumuz, heyecanımız bu" dedi. Başkan Aktaş, Bursa’nın farklı bir değeri göğüs sponsoru olmak isterse BUDO reklamından feragat edebileceklerini dile getirdi.

Çorap, şort ve kol isim haklarından sonra forma önü reklamını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursaspor Başkanı Ali Ay ise sağlanan destekten ötürü Başkan Aktaş’a teşekkür etti.



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