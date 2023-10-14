Bursaspor İnfo Yatırım: 82 - Beşiktaş Emlakjet: 76 MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında 82-76 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Edis
Bursaspor İnfo Yatırım: Young Jr 19, Michineau 4, Brown 8, Mutaf 2, Hamilton 12, Floyd 20, Emre Taşkıran 9, Ömer Utku Al 8, Ahmet Can Duran, Metin Türen
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Berk Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Mitchell 22, Astacio 4, Hammonds 4, Needham 10, Yiğit Arslan 5, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 3
1. Periyot: 18-19
Devre: 40-42
3. Periyot: 52-57
Normal süre: 70-70
5 faulle çıkan: 38.18 Needham (Beşiktaş Emlakjet)