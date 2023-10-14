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        Haberler Spor Basketbol STBL Bursaspor İnfo Yatırım: 82 - Beşiktaş Emlakjet: 76 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bursaspor İnfo Yatırım: 82 - Beşiktaş Emlakjet: 76 MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında 82-76 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:20 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:20
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        Bursaspor Beşiktaş'ı uzatmada yendi
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        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Edis

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young Jr 19, Michineau 4, Brown 8, Mutaf 2, Hamilton 12, Floyd 20, Emre Taşkıran 9, Ömer Utku Al 8, Ahmet Can Duran, Metin Türen

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Berk Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Mitchell 22, Astacio 4, Hammonds 4, Needham 10, Yiğit Arslan 5, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 3

        1. Periyot: 18-19

        Devre: 40-42

        3. Periyot: 52-57

        Normal süre: 70-70

        5 faulle çıkan: 38.18 Needham (Beşiktaş Emlakjet)

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