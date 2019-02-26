Geçen hafta Medipol Başakşehir'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, bu maçtan 3-0 mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.
En son galibiyetini 2 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, bu maçtan sonra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan "boynu bükük" ayrıldı.
Ligde en az galibiyet alan (4) 3 takımdan biri olan Bursaspor, 23 maçta topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
SÜPER LİG'E YÜKSELDİĞİNDEN BU YANA EN KÖTÜ DÖNEM
Bursaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana ilk kez 23. hafta itibarıyla 24 puan barajını geçemedi.
Yeşil-beyazlılar, ligden düştüğü 2003-2004 sezonunun 23. haftasında sadece 17 puan toplayabilmiş, tarihinin en kötü sezonunu geçirerek, kümeye düşmüştü.
BERABERLİĞE "ABONE" OLDU
Aldığı 12 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olan Bursaspor, bu yönüyle de ilginç sezonlarından birini yaşıyor. Yeşil-beyazlılar, yaklaşık her 2 maçtan 1'ini beraberlikle tamamladı.
Oynanan haftalar göz önüne alındığında, en son 1972-1973 sezonununda 13 beraberlik yaşayan yeşil-beyazlılar, lig sonunda 16 beraberlikle kulüp tarihinin en çok berabere kaldığı sezonunu geçirmişti.
LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI
Bursaspor, attığı 19 golle ligin en az gol atan takımı olurken, kalesinde gördüğü 26 golle de en az gol yiyen 4 takımdan biri oldu.
Çıktığı son 9 maçta rakip fileleri sadece 3 kez havalandıran Bursa temsilcisi, son 4 haftadır da gol sevinci yaşayamadı.
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