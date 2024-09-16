Bursaspor seyirci rekoru kırdı!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta haftaya deplasmandaki Düzcespor galibiyeti ile başlayan Bursaspor, kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlıyor. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma için 40 bin bilet satıldı. Bursaspor seyircisi 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı.