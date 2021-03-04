Bursaspor son anlarda nefes aldı

Spor Toto 1. Lig´de bu sezon Play-Off hedefiyle mücadele veren Bursaspor, son olarak oynadığı Akhisarspor karşısında 3-2´lik galibiyete uzanarak moral buldu. Bursa temsilcisi, devreyi 2-1 geride kapadığı mücadeleyi son bölümlerde bulduğu iki gol ile çevirerek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezon genelinde de son anlarda hücum etkinliğini artıran Bursa ekibi, gollerinin en büyük kısmını da son 10 dakikalık dilimde buldu.

38 kez şu ana dek ligde gol sevinci yaşayan Bursaspor, bu gollerinin yüzde 24´lük bölümünü son 10 dakikalık dilimde ve uzatma anlarında kaydetti. Bu kapsamda 9 kez rakip fileleri havalandıran Bursa temsilcisi, Akhisarspor maçının yanı sıra; Adana Demirspor deplasmanı, içerideki Adanaspor, Boluspor ve Balıkesirspor karşılaşmalarında, son bölümlerde bulduğu gol ile maçı kazanan taraf oldu.

Bursaspor, maçın sonlarını iyi oynadığı gibi mücadelenin başlarında da etkili bir görüntü çiziyor. Bursa temsilcisi, gollerinin toplamda yüzde 31´lik kısmını da ilk 20 dakika içerisinde buldu. İlk 10 dakikada 5 gol gelirken, sonraki 10 dakikada ise Bursa ekibi 7 kez rakip ağları havalandırdı. Bursa ekibi, 41-50 ve 61-70´inci dakikalar arasında ise yalnızca birer gol buldu.

Bursa ekibinin, kalesinde gördüğü gollere bakıldığında da son anlar dikkat çekiyor. Bursa temsilcisinin, sezon boyunca ligde 38 kez ağları havalandırılırken; bu gollerin yüzde 44´lük kısmı son yarım saatlik dilimde geldi. Bursaspor´un kalesinde en fazla gol gördüğü zaman aralığı ise 61-70´inci dakikalar oldu.