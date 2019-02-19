Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç imzasıyla yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde futbol takımının aldığı sonuçlar ve buna bağlı yaşanan gelişmelerin son derece üzücü ve rahatsız edici olduğu vurgulandı.
Bursaspor'un son 3 yıldır arzuladığı başarıyı yakalayamadığına ve beklenen performansı gösteremeyerek bu süreçte ligi hak etmediği yerlerde bitirdiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu sezon edinilen tecrübelerle yeni bir hevesle, yeni bir hava ve buna bağlı başarılar beklerken son haftalarda takımın kötü sonuçlar almasının camiayı yeniden bir kaosa sürüklediği görülmektedir. Şunun bilinmesini isteriz ki Bursa şehrinin ve kulübünün büyüklüğü tartışılmaz. Hiçbir kişi, topluluk veya kurum, kendisini bu büyüklüğün üstünde göremez.
Bugün takımımız istenilmeyen bir durumda ise bunda yönetimin, taraftarın, teknik heyetin ve futbolcuların sorumluluğu tartışılamaz. Bu ögeler ve dinamikler, hiçbir zaman haddini aşan davranış ve beyanlarda bulunamaz. Gerek teknik heyetin yaptığı açıklamaların ne anlama geldiği, gerekse taraftarın gece yarısı kulüp başkanının evinin önünde haddini aşacak şekilde teknik heyetin istifasını ve olağanüstü kongre istemesinin zemini, iş yeri veya evlere yapılan baskınlar değildir. Bu esnada alınan olağanüstü kongre kararı da tartışmalara açık kalmıştır."
Açıklamada, zor bir dönemden geçildiği, bu süreçte aklıselim olmak, Bursaspor'un menfaatlerini en önde tutmak, kişisel istek ve ihtirasları Bursaspor sevgisine karıştırmamak gerektiğine dikkat çekildi.
Bursaspor Kulübünün zor günleri ancak birlik ve beraberlikle kenetlenerek atlatabileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Yeşil-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde sezon sonuna kadar desteklenmesinin, sezon sonunda nasıl hareket edileceği belirlenerek, yeni bir yol haritası çizilmesinin doğru olacağını bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadesi kullanıldı.
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