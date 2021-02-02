İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman’ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek. Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali’nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. (İHA)