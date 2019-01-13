Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 11. sırada tamamlayan Bursaspor, ikinci yarı öncesi Antalya'da 10 gün süren bir hazırlık kampı gerçekleştirdi. Kampın son gününde açıklamalar yapan teknik direktör Aybaba, çalışmaların çok iyi geçtiğini söyledi.
Antalya'nın kamp yapmak için ideal bir şehir olduğunu vurgulayan Aybaba, "İkinci yarı daha zorlu geçecek. Bütün kulüpler takviye yapıyor, takımlarını yeniliyor, onarıyor. İnşallah keyifli, futbol adına iyi şeyler olur. Sezon başında ilk 10 içinde olma hedefi belirlemiştik. Kendimize orada bir yer bulmak istiyoruz." diye konuştu.
Kamp döneminde takımdan ayrılan oyuncular olduğunu, ancak henüz transfer yapamadıklarını dile getiren Aybaba, "Transferle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Başkanımız çözmek için uğraşıyor. Eğer bir takım gelişmeler olursa, transferimiz açılır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"ANTRENÖR ARKADAŞLARIN BU TOPLANTILARA KATILMASI LAZIM"
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Seminerine katıldığını anlatan Aybaba, teknik adamların futboldaki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini kaydetti.
Günümüzde futbolla ilgili bilgilerin kısa sürelerde değişebildiğini vurgulayan Aybaba, "Rusya'daki son Dünya Kupası'ndan sonraki bir takım gelişmeleri takip etmek adına antrenör arkadaşların bu toplantılara katılması, katılımlarının daha çok olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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