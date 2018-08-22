Şampiyonluk sonrası transfere ciddi paralar yatıran Bursaspor Kulübü, bu sezon daha tutarlı bir görünüm çiziyor.

Bu sezon şimdilik bonservis ve kiralama bedeli olarak kasasından 1 milyon 50 bin Euro çıkan yeşil-beyazlıların önceki 8 sezonunun ortalamasına bakıldığında bu rakamın 4 katına çıktığı görülüyor.



Mali açıdan zor günler yaşayan Bursaspor, transferde de adeta ayağını yorganına göre uzatıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, takıma kattığı oyuncuların maliyetlerinin düşüklüğüne özen gösterirken, şu an için bu sezonda son 9 sezon içerisindeki en düşük transfer harcamasını yapmış durumda. Stephane Badji için 600 bin Euro, Jani Atanasov için 100 bin Euro ve Allano Lima için de kiralama bedeli olarak 350 bin Euro veren yeşil-beyazlılar, böylelikle toplamda 1 milyon 50 bin Euro bonservis ve kiralama bedellerine yatırdı.



SON 8 SEZONDA TRANSFERLERE 34 MİLYON 400 BİN EURO HARCAMA YAPILDI



Süper Lig´i şampiyon olarak noktaladığı 2009/10 sezonundan itibaren transfere ciddi ölçüde para yatıran yeşil-beyazlılar, şampiyonluk sonrası ile bu sezon öncesinde bonservis ve kiralama bedellerine açıklanan rakamlar doğrultusunda toplamda 34 milyon 400 bin Euro harcadı. Böylelikle 8 sezonun harcamaları dikkate alındığında Bursaspor Kulübü, her sezon ortalama 4 milyon 300 bin Euro´sunu transfere yatırmış oldu. Ancak bu sezon şu ana dek harcanan rakamın, bu ortalamanın ciddi ölçüde altında olduğu görülürken, yeşil-beyazlı yönetim sponsorluk gelirlerinin ardından mali yapıyı düzeltme adına önemli bir adım atmış oldu.



Bursaspor geçtiğimiz sezonki transfer dönemlerinde ise kadrosuna dış transferde 15 oyuncuyu katmış, toplamda ise bonservis ve kiralama bedelleri olarak 4 milyon 440 bin Euro ödemişti.



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