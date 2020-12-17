Bursaspor'u gençleri sırtlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son haftalarda genç oyuncularının ön plana çıktığı maçlarda başarılı sonuçlara imza atıyor. Geçen sezon play-off'a kalan ancak Süper Lig'e yükselmeyi başaramayan yeşil-beyazlı ekip, transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) dosyaları nedeniyle kadrosuna yeni isimler katamadı.

Maddi sorunlar yaşayan Bursaspor, bazı futbolcuların gidişine de engel olamayınca sıkıntılar günler geçirdi. Bu sezon ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan ve kamuoyunda kümede kalma mücadelesi vereceği öngörülen Bursa temsilcisi, son maçlarında yükselişe geçerek altyapı ağırlıklı kadrosuyla önemli galibiyetlere imza attı. Bursaspor'un aldığı galibiyetlerin mimarları da genç oyuncuları oldu.

ALİ AKMAN'DAN SONRA BATUHAN KÖR DE YILDIZLAŞTI

Bursaspor'da attığı ve attırdığı gollerle yıldızlaşan 18 yaşındaki Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör de son haftaların en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

19 yaşındaki yıldız adayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi 5-4 yenerek son 16 turuna yükseldikleri maçta 4 gole imza attı.

Profesyonel kariyerinde A takım düzeyindeki ilk sezonunu yaşayan Batuhan Kör, ligde son hafta Yılport Samsunspor'u 3-0 yendikleri maçta da 2 gol kaydederek dikkati çekmişti.

Ligde 8 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Ali Akman ile son haftalarda çıkış yakalayan Batuhan Kör, yeşil-beyazlı ekibin yıldızlaşan isimleri haline geldi.

KADROSUNDAKİ 22 ALTYAPI FUTBOLCUSUYLA ÜST SIRALARA TUTUNDU

Bursaspor'un bu sezonki kadrosunda 22 altyapı futbolcusu bulunuyor. Genç oyuncu ağırlıklı kadrolarla sahada mücadele eden yeşil-beyazlılar, ligde lider Tuzlaspor'un 7 puan gerisinde 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

DİĞER GENÇ OYUNCULAR DA FORMDA

Yeşil-beyazlılarda diğer genç oyuncular da sahada mücadeleleriyle öne çıkıyor.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen diğer gençlere göre daha tecrübeli olan Burak Kapacak, oynadığı 14 maçta 4 gol attı.

20 yaşındaki İsmail Çokçalış da defans hattındaki kritik müdahaleleri ve takımı hızlı hücuma çıkarmasıyla dikkati çekiyor. Savunma oyuncusu, 13 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 1 kez fileleri havalandırdı.

Takımda orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan, maçlara sonradan girip goller bulan 20 yaşındaki Çağatay Yılmaz ve kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz de performanslarıyla dikkati çekiyor.

Bursaspor'un zirve mücadelesine katkı sağlayan genç oyuncular, şimdiden büyük takımların radarına girdi. Süper Lig ve Avrupa'dan birçok kulüp, Ali Akman ve Batuhan Kör başta olmak üzere genç oyuncuları "yakın markaja" aldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Bursa temsilcisi, ligde 14 maçta attığı 25 golle ligin en golcü ekibi unvanına sahip. Bu gollerin 13'ü, son haftalarda dikkatleri üzerlerinde toplayan Ali Akman ve Batuhan Kör'den geldi. Gollerin 22'sine ise altyapıdan gelen genç oyuncular imza attı.

MUSTAFA ER: HEPSİ ÖĞRENMEK İÇİN SON DERECE HEVESLİ

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, AA muhabirine, son haftalardaki performansın camiayı mutlu ettiğini söyledi.

Genç ve yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Er, "Gençlerimiz oynayarak gelişiyor, en önemlisi bu. Hepsi de öğrenmek için son derece hevesli. Sezon başından bu yana tecrübe eksikliğini oynayarak gidermeyi başardılar. En önemlisi mental olarak başarabileceklerine inandılar. Bu, son haftalarda çok net bir şekilde hissediliyor." diye konuştu.

Er, oyuncu grubunun önemli bir mesafe katettiğini vurguladı.

Futbolcularının ciddi yük altında olmalarına rağmen çok istekli olduğunu dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Kulübün, bulunduğu konumdan daha ileri gidebilmesi için mücadele ediliyor. Bu seviyeyi koruyabilmek çok önemli. Son 2 maçta futbol olarak beklentileri çok yükselttiler. Bu durum, handikap da olabilir. Oyuncularımızı sahada tutmak lazım. Çok fazla övgülü ve olumlu olmaktan etkilenebilirler. Onları sahada tutmak için çabalayacağız. Oyuncu grubumuz inanılmaz istekli, hedef sahibi ve vizyonlu. Bu öz güven ve gelişim, oynadıkça daha iyi olacaktır."