Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor 7Days Eurocup gruplarında 18 maçta 8 galibiyet alarak grubu 7. sırada tamamlayarak, A Grubu’nu 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşti. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura yükselecek. Sırbistan’a karşılaşmadan iki gün önce gelerek çalışmalarını Stark Arena’da tamamlayan Frutti Extra Bursaspor’da Sırp koç Dusan Alimpijevic eşleşmeyle ilgili olarak “Henüz son sözümüzü söylemedik. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belgrad Stark Arena’da saat 21.30’da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.