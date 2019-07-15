Son dönemlerde altyapısından başarılı kaleciler çıkaran ve geçtiğimiz sezon da Harun Tekin'i Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte satarak gelir elde eden Bursaspor'un iki file bekçisi Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer de, İstanbul kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. Takımdan ayrılması kesinleşen 23 yaşındaki Okan Kocuk'un adı Galatasaray ile anılırken, 22 yaşındaki eldiven Muhammed Şengezer için de Başakşehir'in ilgisi sürüyor.

GALATASARAY TRANSFERİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılı yönetim, Okan Kocuk ile prensipte anlaşma sağlarken kulübü Bursaspor ile görüşmeler devam ediyor. Bu sezon kaleye takviye yapacak olan Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon lira civarı bonservis maliyeti bulunan Okan Kocuk transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın alternatiflere de yönelmiş durumda. Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü görüşmelerde genç eldivenin yakın süreçte Galatasaray'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR, ŞENGEZER İÇİN BEKLEMEDE

Bursaspor'un bir başka genç yeteneği Muhammed Şengezer için de daha önce nabız yoklayan Başakşehir, oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Bu transferdeki tek pürüz ise Şengezer'in bonservisi oldu. Hali hazırda Mert Günok ve Volkan Babacan gibi milli iki kaleciye sahip Başakşehir, yeni bir kaleci için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Acil olarak stoper ihtiyacı bulunan Başakşehir yönetiminin transferde önceliğinin savunma olduğu öğrenildi. Başakşehir'in son oynadığı Ajax maçında savunma tandemini sol bek oyuncusu Gael Clichy ve geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren Aurelien Chedjou oluşturmuştu.

Öte yandan Bursaspor yönetiminin de mevcut kalecilerinin olası transferlerine yönelik yeni bir kaleci arayışında olduğu ve Beşiktaş'ın 21 yaşındaki eldiveni Utku Yuvakuran başta olmak üzere birçok kalecinin isminin gündeme geldiği öğrenildi.