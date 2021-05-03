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Bursaspor'un golleri altyapıdan

Bursaspor, sezon genelinde lig ve kupa maçlarında toplamda 63 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin yüzde 82´si altyapıdan yetişen oyunculardan geldi

Bursaspor'un golleri altyapıdan

Sezon genelinde hücum performansı açısından tatmin edici bir performans sergileyen Bursaspor, ligdeki 33 mücadelede 56 kez rakip ağları havalandırdı. Kupadaki 4 maçı da dahil edildiğinde, bu sezon 63 gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisi, 17 farklı oyuncusundan direkt olarak gol katkısı aldı.

63 GOLÜN 52'Sİ ALTYAPIDAN

Özellikle altyapısından yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele veren Bursa ekibinde, bu oyuncuların katkıları tabelaya da yansıdı. Sezon genelinde kaydedilen 63 golün 52´si, yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişen isimlerden geldi. Böylelikle Bursaspor, altyapısından en fazla gol katkısı alan ekipler arasında yer aldı.

BATUHAN İLK SIRADA

20 yaşındaki santrfor Batuhan Kör, 11 golüyle takımın en golcü ismi olurken; devre arasında takımdan ayrılan Ali Akman 10 gol kaydetti. Yeşil beyazlıların altyapısından yetişen isimlerden Emirhan Aydoğan ve Burak Kapacak da, 7´şer golle kariyerlerinin en fazla skor katkısı verdiği dönemini geçiriyor. İki oyuncunun toplam asist sayısı ise 11´i bulmuş durumda.

EREN GÖZE ÇARPTI

Son 4 maçında 4 gol kaydeden 18 yaşındaki santrfor Eren Güler de dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki Çağatay Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğbey Akgün ve 19 yaşındaki Berat Altındiş de 3´er gol kaydetti. Bu isimlerin yanı sıra; Ramazan Keskin, İsmail Can Çavuşluk, Kerem Şen ve İsmail Çokçalış da, birer kez gol sevinci yaşayarak takımına katkıda bulundu.

GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyerek, kısıtlı bir kadro ile bu sezon mücadele veren Bursaspor; buna karşın geçtiğimiz sezonu gol sayılarında geride bıraktı. Henüz bir maçı daha olmasına karşın bu sezon ligde 56 gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon ise ligi 49 gol ile tamamlamıştı.

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