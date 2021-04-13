Kulüpten yapılan bilgilendirmede, daha önce 22-30 Mayıs tarihleri olarak belirlenen Olağan Genel Kurul'un, mayıs ayının ilk haftalarında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Olağan Genel Kurul 1. Toplantısının 1 Mayıs Cumartesi günü yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantının 9 Mayıs Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu olarak Bursasporumuzun geleceğini düşünerek aldığımız bu karar doğrultusunda adayların plan ve projeleriyle yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktır.

Bursaspor´un menfaatleri her şeyin üzerindedir. Genel Kurul kararının camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.