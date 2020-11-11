TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 3 günlük aranın ardından gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Bursaspor-Adanaspor karşılaşması 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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