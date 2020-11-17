TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınmakoşularıyla başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Kalecilerin performansı ise teknik heyetten alkış topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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