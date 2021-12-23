Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Bu arada Tamer Tuna’nın ekibi de belli oldu. İşte genç teknik adamın yanındaki isimler; Şakir Özkayımoğlu (Yardımcı Antrenör), İbrahim Dağaşan (Yardımcı Antrenör), Suat Arıcan (Kaleci Antrenörü), Can Güçer (Atletik Performans Antrenörü), Halil Taner Tarımer (Analiz Uzmanı)