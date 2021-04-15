TFF 1. Lig’in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Bursaspor’da futbolcular, İsmail Çokçalış’ı unutmadı. Çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 21 yaşındaki futbolcunun formasını, Bandırmaspor maçında Eren Güler’in attığı galibiyet golü sonrası yeşil-beyazlı futbolcular, kameralara gösterdi. Galibiyeti İsmail Çokçalış’a armağan eden Bursasporlu futbolcular, anlamlı bir mesaja da imza attı. Genç futbolcunun sakatlığının ardından Bursaspor Kulübü sessiz kalmış, ne durumla ilgili detay paylaşmış ne de İsmail Çokçalış’a geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı. Bu durum camia tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

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