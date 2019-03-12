Bursasporlu oyuncularda performans düşüklüğü

Yeşil beyazlılar, en büyük hayal kırıklığını forvet oyuncularında yaşarken forma şansı bulan isimlerden Diafra Sakho ve Umut Nayir'in toplam gol katkısı yalnızca 5'te kaldı. Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla bir alt ligde çıktığı 29 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken Umut Nayir, Süper Lig'e ayak uydurmakta zorlanırken; Bursaspor formasıyla şu ana dek 18 maçta yalnızca 3 gol kaydedebildi. Sakatlığı nedeniyle yeşil beyazlı ekipte bu sezon yalnızca 13 lig maçına çıkan Sakho ise 2 golde kaldı. Geçen sezon West Ham United ve Rennes formaları giyen Senegalli oyuncu, 31 maçta ise 7 kez fileleri havalandırmıştı.
OYUNDAN DÜŞTÜLER
Performansı düşüşte olan bir başka isim ise Allano Lima. Geçen sezon GD Estoril formasıyla Portekiz'de 30 maçta 5 gol kaydeden Brezilyalı, bu sezon ise 25 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Zaman zaman eleştirilen Yusuf Erdoğan ise, geçen sezon Bursaspor formasıyla ligde 5 asist yaparken, bu sezon ise ligdeki 18 maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı. Henri Saivet'de de düşüş sürüyor. Senegalli oyuncu, geçen sezon boyunca forma giydiği 19 maçta 1 gol atarken, bu sezon da 20 maçta 1 golde kaldı. Özellikle hücuma destek veren oyuncuların gole verdiği katkının düşük olması ise Bursaspor'un puanları toplamasını engelledi.
BİR TEK AYTAÇ...
Bunlara karşılık bireysel performans bazında kariyerinin zirvesini yaşayan takımdaki tek isim ise Aytaç Kara. Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 23 lig maçında 5 gol attı. Takımının aynı zamanda en golcü oyuncusu da olan Aytaç, 1 de asist yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Aytaç Kara, geçen sezon ise Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 4 gole ulaşmıştı. Aynı zamanda Bursaspor'un en istikrarlı oyuncusu da olan deneyimli oyuncu, özellikle orta sahadan yaptığı sürpriz çıkışlar ile birlikte takımının bulduğu pozisyonlarda gollere katkı vermesiyle dikkat çekti.
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