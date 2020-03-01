Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye protesto

TFF 1. Lig'in 25. haftasında bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da taraftarlar, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili TFF'yi protesto etti.
Karşılaşma için İstanbul'a giden yeşil-beyazlı bir grup futbolsever, TFF'nin Riva'daki binasının önüne giderek üzerinde, "Temiz lig istiyoruz, adalet istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.
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