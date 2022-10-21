İHA

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşti. Divan Başkanı Galip Sakder, “Geldiğimiz günden beri Bursaspor kaos ve sıkıntı yaşıyor. Artık insanlar yıpranmaya ve üzülmeye başlıyor. Amaç ve gayemiz Bursaspor’u hak ettiği yere getirmek. Düzlüğe çıkmamız için her türlü fikre hazırız. Geçtiğimiz günlerde Özlüce Tesisleri’nde İsmail Ertekin’le görüştüm ve maaşlarımızı tıkır tıkır alıyoruz dedi. Sorun yok o halde. Adaylar varmış ve biz onları istemiyormuşuz gibi hissettirilmeye çalışılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Artık yanılmak gibi bir lüksümüz yok. 30 Ekim’de saat 14.00 ile 16.00 arasında başkan adaylarımızı bekliyoruz. 16.00 ile 16.30’da da bağımsız denetim kurulu adaylarımızı bekliyoruz” dedi.

“Benzin arazisinin üstünde 300 tane icra dosyası var”



Daha sonra kürsüye Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpte yapılanları tüm detayı ile açıklamak istediğini belirten Banaz, “Kulübümüze reklam ve bağışlarla birlikte 70 milyon TL’yi aşkın katkımız oldu. Bu rakamın tamamı hibedir. Uzun ve meşakkatli bir yoldayız. Yıllardır umursanmayan birçok konuyu irdelemeye ve sonuçlandırmaya yönelik elimizden geleni yaptık. Bursaspor’un geleceğinin Vakıfköy’de olduğunu biliyoruz. Buradan çıkacak futbolcular hayati önem taşıyor. Geçmişte yapılan hatalı sözleşmelerden dolayı vedalaştığımız oyuncular oldu. Biz bunları yapmadık ve bu hataların tekrarlanmaması için gayret gösterdik. Borca gelecek olursak. Borçlarımız katlanarak devam ediyor. Benzin arazimizin üstünde 300 tane icra dosyası var. Buradan gelir elde edersek banka borcumuzu ödeyip 40 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulmak istiyoruz. Sigorta borçlarımızın kapatılması için de büyük uğraş veriyoruz. Bu süre zarfında personel sayımızı azalttık, hiçbiri ile de kötü ayrılmadık. Geçmişten gelen dava dosyalarımızın çoğu eski çalışanlarımız oluşturmakta. Onların da haklarını ödemeye çalıştık ve nihayete erdirdik” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk döneminde 70 milyon Euro transfer geliri elde edilmiş"

Başkan Ömer Furkan Banaz şöyle devam etti: “Sportif anlamda da iyi dönem geçirdiğimizi söyleyemem. Sportif yapılanmamız altyapıda olduğu gibi A takımda da sürecek. Böylelikle oyuncularımdan maksimum fayda almayı hedefliyoruz. Bu futbolcular Bursaspor’un gelecekleri. Kulübümüze kazandıracakları bonservis bedeli ile de borçlarımıza önemli bir katkı yapacaklardır. Şampiyonluk döneminde sattığımız oyunculardan 70 milyon Euro gelir elde edilmiş. Türk parasına çevrildiğinde borcumuz kapanıyor. Biz düzgün bir duruş gösteriyoruz. Birçok kurum bizim dönemimizde borçlarını sildi. Birçok tedarikçiyle de görüştük ve o işleri de hallettik. Hepsine teşekkür ederim. Tesisimiz bu kulübün yuvası. Buraya iyi bakılmamış. Zeminler hele ayrı bir konu. O konuda da çalışmalarımız sürüyor.”

Transfer tahtasına 206 milyon TL’lik engel



Bursaspor’un borcu hakkında da açıklamalarda bulunan Banaz, “Yaklaşan seçimin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu zorluklardan el birliği ile çıkacağız. Bursastore’dan bizim dönemimizde 12 bin 543 forma satıldı. 6 milyon 292 bin TL kazanç elde ettik. Geçmiş dönem alacaklarından feragat eden yöneticilerden 21 milyon 503 bin TL katkı sağladık. Twitter sohbet odasında gerçekleşen ‘Başka Bursaspor Yok’ bağış kampanyasından ise 934 bin TL gelir elde edildi. Armana Sarıl kampanyamız da devam ediyor. Kulübümüzün toplam 1 milyar 58 milyon TL borcu var. Kulüp lisans eksikliklerine ilişkin kesin olarak engel olan dosyaların bize yansıması toplamda 1 milyon Euro’yu aşkın. Filiz lisansla alakalı da 3 milyon Euro’nun üzerinde bize engel durum var. Bursaspor altyapısına 10 yaşındaki bir çocuğu dahi lisanslayamıyor. FIFA’da olan dosyalarımız yüzünden bu çocuklara lisans çıkartamıyorsunuz. Tahtaya engel olan toplam bedel 139 milyon 339 bin 993 TL’dir. Güncel faizlerle bu rakam 206 milyon TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.

“Bizim bu kulübü kayyuma bırakma gibi bir niyetimiz yok”

Başkan Banaz son olarak şu ifadeleri kullandı: “Kulübe 100 milyon getiriyorlarmış, Belediye başkanı dirsek gösteriyormuş. Biz bu koltuktan kalmak istiyormuşuz. Futbolculara biz aciz kaldık siz de destek atın diyormuşuz. Çalışanlara da emir veriyormuşum. İnanılır gibi değil. Manzara ortada. Biz birlikte hareket edersek bir şeyler yapacağız. Silkelenelim artık. Mevcut tabloyu görelim artık. Ne zaman kurtulacağız artık bu hasta dilden. Bu bölünmüşlükle varacağımız hiçbir şey yok. Karacabey’i satın alacakmışız, kulübü kapatacakmışız. Böyle bir şey yok. Biz FK’cı falan değiliz. Kim bu gündemi yapıyorsa onun yakasından tutun. Bizim bu kulübü kayyuma bırakma gibi bir niyetimiz yok. Artık arkamızda olun. Bizim kimseden sakladığımız bir şey yok. Ama artık istirham ediyorum, birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu sıkıntılı dönemi böyle aşarız. Biz aday değiliz. Mevcutta da şunu ifade etmek istiyorum Verilen paraları küçümseme, sponsorları rencide etmekten de vazgeçelim. Çorbada tuzum olsun diye katkı sağlayanlar da eleştiriliyor. Artık kendimize gelmemiz ve bu kulübe sadece destek olmamız gerekiyor.”