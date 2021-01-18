TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç isimleri Milli gurur yaşamaya devam ediyor. U19 Milli Takımı’nın 24-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklanırken, yeşil beyazlı takımın üç genç ismi listede yer aldı. Bursaspor’un defans oyuncusu Ertuğrul Kurtuluş ile birlikte orta sahada görev yapan Kerem Şen ve Berat Altındiş, aday kadroda yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 13.00'te Belek’te toplanacak.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR