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        Haberler Gündem Eğitim Bursluluk parası ne zaman ve ne kadar yatar? 2023 İOKBS parası ne kadar ve kaç TL?

        Bursluluk parası ne zaman ve ne kadar yatar? 2023 İOKBS parası kaç TL?

        2023 Bursluluk Sınavı (iOKBS)'de başarılı olup burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci; bursluluk parası ne zaman, ne kadar yatar ve IOKBS parası kaç TL sorularının cevaplarını aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilecek burs paralarına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:32
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        22 Eylül tarihinde erişime açılan Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçlarının ardından şimdi, bursluluk parasının ne zaman ve ne kadar ödeneceğine ilişkin araştırmalar da trend olmuş durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin hak kazandığı 2023 İOKBS paraları ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik!

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        İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi:

        BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

        2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

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        BURLULUK PARASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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        Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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