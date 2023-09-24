Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS parası ne kadar ve kaç TL?

Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS parası ne kadar ve kaç TL?

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22 Eylül tarihi itibariyle açıklanAN Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçları ile birlikte bursluluk parasının ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin hak kazandığı 2023 İOKBS paraları ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik!