Yüzbinlerce öğrenci tarafından beklenen (İOKBS) bursluluk sınav sonuçları açıklandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. Adaylar T.C kimlik numaraları ile sonuçları sorgulayabilecek. Bursluluk sınav sonuçlarına itiraz başvurusu ve ücretleri hakkında detaylar...
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bursluluk Başlangıcı
Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.
14.2. Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi
Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin
18. Maddesine göre yapılacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TLGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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