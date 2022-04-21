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Bursluluk sınavı başvuru formu 2022: e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı başvuru formu ile ilgili araştırmalar arttı. MEB tarafından yayınlanan İOKBS bursluluk sınavı kılavuzu ile bursluluk sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sınava girerek eğitim hayatlarında önemli bir fırsat elde etmek isteyen öğrenci ve veliler bursluluk sınavı şartlarını merak ediyorlar. İşte İOKBS bursluluk sınavı başvuru formu hakkında...

  • 01
    Bursluluk sınavı başvuru formu 2022: İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzu ile e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi gücü kısıtlı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS başvuruları bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022” ile bursluluk sınavı başvuru detayları açıklandı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? İOKBS bursluluk sınavı başvuru detayları...
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    Bursluluk sınavı başvuru formu 2022: İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzu ile e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

    Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.
  • 03
    Bursluluk sınavı başvuru formu 2022: İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzu ile e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

    BURSLULUK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

    Sınav başvuruları 21 Nisan 2022 - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

    Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

    Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

    Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

    Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

    Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

    İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

    E-OKUL BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI
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    Bursluluk sınavı başvuru formu 2022: İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzu ile e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

    İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

    a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

    ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme

    yaptırımı/cezası almamış olmak,

    d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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    Bursluluk sınavı başvuru formu 2022: İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzu ile e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

    İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    MEB sınav kılavuzu ile detaylara yer verdi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları 21 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. İOKBS sınavı 4 Eylül 2022'de saat 10.00’da yapılacaktır. Bursluluk sınavı sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. 

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