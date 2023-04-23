İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başlamış durumda. MEB tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Son yıllarda eylül ayında düzenlenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası ne kadar? İşte 2023 bursluluk sınavı başvuru tarihi ile ilgili detaylar...