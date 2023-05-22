İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili aramalar yeniden yoğunlaşmış durumda. Bu yılki sınav için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden adaylar, söz konusu sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte, 2023 İOKBS sınavı ile ilgili ilk bilgiler...