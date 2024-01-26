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İOKBS başvuru ve bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanan bursluluk sınavını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. Peki, "Bursluluk sınavı başvurusu başladı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?" İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...