Bursluluk sınavı giriş yerleri öğrenme | Meb.gov.tr ile 2023 İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim?

Bursluluk sınavı giriş yerleri öğrenme | Meb.gov.tr ile 2023 İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları 21 Haziran itibarıyla sona erdi. İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava artık kısa bir süre kalmasıyla "Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

2 Şurada Paylaş!









BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇILANACAK?

Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz erişime açılmadı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek.

Buna göre, sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.