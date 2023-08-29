Bursluluk sınavı giriş yerleri TIKLA, ÖĞREN! Meb.gov.tr 2023 İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı! Bursluluk sınavına nerede, hangi okulda gireceğim?

Bursluluk sınavı giriş yerleri TIKLA, ÖĞREN! Meb.gov.tr 2023 İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı! Bursluluk sınavına nerede, hangi okulda gireceğim?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları 21 Haziran itibarıyla sona erdi. İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava artık kısa bir süre kalmasıyla "Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem oldu. Son dakika gelen açıklamaya göre İOKBS sınav yerleri erişime açıldı. İşte, konuya ilişkin detaylar...