Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi ne zaman? 2023 MEB bursluluk parası ne kadar verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

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2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.