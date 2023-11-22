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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nin 2024 yılındaki tarihi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen ve başarılı öğrencilerin burs kazandığı sınavın tarihi ve başvuru günlerine dair bilgileri derledik!