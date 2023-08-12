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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi ne zaman yapılacak? 2023 MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL verilecek?

        Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi ne zaman? 2023 MEB bursluluk parası ne kadar verilecek?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2023 ile ilgili beklenen tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan tarihin yanı sıra sonuçların belli olacağı gün de resmiyet kazandı. Peki, bu yıl bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve ne kadar burs verilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:36
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        2023 İOKBS sınavı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği zorlu sınavın günü, saati ve sınavın sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, bursluluk sınavı hakkında detaylar...

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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        BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

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        2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

        2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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