Yüz binlerce veli ve öğrencinin gözü bursluluk sınav tarihine çevrildi. Sınav tarihine kısa bir süre kala "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) 2022 ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS takvimi...