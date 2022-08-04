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Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınavının giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

MEB tarafından her yıl düzenlenen 2022 İOKBS (Bursluluk sınavı) başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler sınav tarihi araştırmaya başladı. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınavının giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte bursluluk sınavıyla ilgili detaylar...

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  • Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınavının giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

    Yüz binlerce veli ve öğrencinin gözü bursluluk sınav tarihine çevrildi. Sınav tarihine kısa bir süre kala "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) 2022 ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman?  İşte 2022 İOKBS takvimi...
  • Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınavının giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

    2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.
  • Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınavının giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

    Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
  • Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınavının giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

    BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    2022 bursluluk sınavı için sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

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