Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala öğrenciler, sınav giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı tarihi...
Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorlu sınav öncesinde, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınavında, öğrencilere 100 soru için 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?" İşte bursluluk sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
iOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.
MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak