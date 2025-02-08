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        Haberler Bilgi Gündem Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne? Bursluluk başvurusu nasıl yapılır?

        Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne? Bursluluk başvurusu nasıl yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurallarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavına ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:35
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        Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımlayarak sınavla ilgili tüm ayrıntıları açıkladı. Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ve ortaöğretim kurallarının hazırlıkları, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda genel olarak genel gidişatlı sınav kapsamı belirtildi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

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        BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

        2025 Bursluluk sınavı başvuruları 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

        3

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        MEB tarafından uygulanacak olan Bursluluk sınavı 27 Nisan tarihinde yapılacak.

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        SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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