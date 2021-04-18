5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKB bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Sınav için hazırlık yapan binlerce öğrenci bursluluk sınav tarihini merak ediyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulundu.