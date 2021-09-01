Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman? sorusunun cevabı belli oldu. İşte MEB 2021 İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzu

2021 İOKBS NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021'de yer alan bilgilere göre 2021 İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

2021 İOKBS BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden

ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik

ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza

karşılığı verecektir.