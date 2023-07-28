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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2023 İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?

        Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavı tarihini araştırmaya başladı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2023 İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 20:53
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        1

        Bursluluk sınavı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 16 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözünü İOKBS bursluluk bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2023 İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte bursluluk sınavı tarihi ve İOKBS bursluluk parasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

        3

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        4

        BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

        5

        2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

        2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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