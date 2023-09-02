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Bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bursluluk sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmasıyla İOKBS bursluluk sınav tarihi ve saati gündeme geldi. MEB açıklaması ile bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. İşte 2023 bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ile kritik sınavın tarih ve saati hakkında güncel bilgiler...