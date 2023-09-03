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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı sonuçları için MEB tarih verdi: 2023 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MEB tarih verdi: İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başlıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen İOKBS bugün düzenleniyor. Sınavın başlamasıyla öğrenciler ve velilerin gözleri "İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, 2023 bursluluk sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:29
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        İOKBS için heyecan başladı. Binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen bursluluk sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimine göre bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2023 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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