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        Haberler Gündem Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve tarihi yayımlandı mı? MEB duyurdu: 2023 İOKBS bursluluk sınavı sonuç tarihi

        MEB tarih verdi: 2023 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen İOKBS bugün düzenlendi. Sınavın sona ermesiyle öğrenciler ve velilerin gözleri "İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, 2023 bursluluk sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 00:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:46
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        İOKBS sınav sonuçları için heyecan başladı. Binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen bursluluk sınavı bugün gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimine göre bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2023 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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