Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 3 Haziran 2018 tarihinde uygulanan İOKBS - Bursluluk sınav sonuçları (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf) MEB sınav takvimindeki açıklamasına göre 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren internetten ilan edilecektir. Öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek açıklamada...

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

2018-2019 MEB İş Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

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