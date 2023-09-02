Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak? 2023 İOKBS hangi konulardan soru çıkacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım göstereceği bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü uygulanacak. Bursluluk sınavı öncesinde, soru sayısı ve sınavda hangi konuların çıkacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek İOKBS'de sınav giriş belgeleri 28 Ağustos'ta öğrencilerin erişimine sunuldu. İşte 2023 bursluluk sınavı süresi ve İOKBS hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri, bursluluk sınavı konularını ve soru sayısını mercek altına aldı. Peki, "Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek? 2023 İOKBS hangi konulardan soru çıkacak?" İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) konuları ve soru sayısı...
İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVINDA İKİNCİ DÖNEMDEN SORU ÇIKACAK MI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
Bursluluk sınavında öğrencilere 2. dönem konularından soru yöneltilmeyecek. Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI SÜRESİ VE TOPLAM SORU SAYISI
Sınav süresi 120 dakika. Toplam soru sayısı ise 100'dür
BURSLULUK SINAVI DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI
5, 6 ve 7’nci Sınıflar
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilgiler 25
8. SINIFLAR
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
9,10 VE 11’NCİ SINIFLAR
Türk Dili ve Edebiyatı 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji) 25
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25