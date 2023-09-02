1 Şurada Paylaş!









Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri, bursluluk sınavı konularını ve soru sayısını mercek altına aldı. Peki, "Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek? 2023 İOKBS hangi konulardan soru çıkacak?" İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) konuları ve soru sayısı...