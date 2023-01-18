Asgari ücret, memur ve emekli zammının açıklanmasının ardından gözler bursluluk ücretine çevrildi. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez zamlanan İOKBS bursluluk parasına son olarak yüzde 40 oranında zam gelmişti. 2022 yılında 663 TL olarak ödenen bursluluk ücretlerinin ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte, 2023 iOKBS Ocak ayı bursluluk parası ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...