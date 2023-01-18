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Bursluluk ücreti ne kadar? İOKBS Ocay ayı burs ücretleri ne zaman yatacak?

Bursluluk ücreti, 2023 yılında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10 ve 11’nci sınıflara belirli kontenjanlarda ödenen bursluluk parası desteği Temmuz ve Ocak aylarında zamlanıyor. İşte, 2023 iOKBS Ocak ayı bursluluk ücreti zammı ve ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

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  • BURSLULUK ÜCRETİ 2023 | iOKBS Ocak ayı bursluluk parası zamlandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    Asgari ücret, memur ve emekli zammının açıklanmasının ardından gözler bursluluk ücretine çevrildi. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez zamlanan İOKBS bursluluk parasına son olarak yüzde 40 oranında zam gelmişti. 2022 yılında 663 TL olarak ödenen bursluluk ücretlerinin ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte, 2023 iOKBS Ocak ayı bursluluk parası ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
  • BURSLULUK ÜCRETİ 2023 | iOKBS Ocak ayı bursluluk parası zamlandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bursluluk parası, gerekli şartları taşıyan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay yatırılıyor. 2023 Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. 

    Bursluluk parası sorgulaması e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.
  • BURSLULUK ÜCRETİ 2023 | iOKBS Ocak ayı bursluluk parası zamlandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2023 İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Yılda iki kez belirlenen bursluluk ücreti son olarak 2022 yılı Temmuz ayında zam gelmişti. Yüzde 40 oranınd yapılan zamla birlikte 663 TL'ye yükselen bursluluk parasının ne kadar olacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Bursluluk ücretine, memur ve emekli maaşlarına uygulanan yüzde 30'luk zammın uygulanması halinde İOKBS bur ücretinin 860 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
  • BURSLULUK ÜCRETİ 2023 | iOKBS Ocak ayı bursluluk parası zamlandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BURS ÜCRETLERİ

    2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

    2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

    2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

    2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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