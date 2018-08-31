Burton Albion - AFC Wimbledon maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig maçında Burton Albion ile AFC Wimbledon, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Burton Albion 21. sırada bulunuyor, AFC Wimbledon 5 puana sahip ve 15. sırada. Burton Albion son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. AFC Wimbledon, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 377 kodlu maçı oynayanlar; Burton Albion galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, AFC Wimbledon galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Burton Albion son hafta oynanan Cambridge United maçında 2-3 kazandı.

AFC Wimbledon ise Cheltenham Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Burton Albion, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

AFC Wimbledon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AFC Wimbledon, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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