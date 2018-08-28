Burton Albion - Aston Villa maçı öncesi rakamlar

Burton Albion ve Aston Villa, 28 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Burton Albion, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Aston Villa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 525. İddaa'da Burton Albion kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Aston Villa kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Burton Albion önceki hafta Aston Villa mücadelesinde 0-4 yenildi.
Aston Villa ise Burton Albion karşılaşmasında 0-4 kazandı.
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