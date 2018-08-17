Burton Albion - Doncaster Rovers sahaya çıkıyor

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Burton Albion, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Doncaster Rovers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Burton Albion, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Doncaster Rovers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 300 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Burton Albion kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Doncaster Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Burton Albion son hafta oynanan Doncaster Rovers maçında 0-0 berabere kaldı.

Doncaster Rovers ise Burton Albion maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Burton Albion, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Doncaster Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Doncaster Rovers, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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